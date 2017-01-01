Ураган в Москві пошкодив Кремль (відео)

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Пориви вітру зірвали частину кровлі / twitter.com/oldLentach

Пориви вітру зірвали частину покрівлі на даху

Внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Московського Кремля.

Про це повідомляють користувачі соцмереж, поширюючи відповідне відео.

Як видно на знятих кадрах, пориви вітру зірвали частину покрівлі поруч з куполом.

Раніше повідомлялося, що жертвами урагану стали 11 осіб. За різними даними, постраждали близько 40 осіб. Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів - до 15 градусів.

Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.