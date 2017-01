Уряд дозволив експорт та імпорт зброї підприємству «Форт»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідна Постанова КМУ №12 була зареєстрована 11 січня 2017 року

Уряд надав казенному науково-виробничому об'єднанню «Форт» МВС України додаткових повноважень на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва.

Відповідна Постанова КМУ №12 від 11.01.2017 опублікована на сайті Урядового порталу.

«Це дозволить активізувати зовнішньоекономічну діяльність КНВО «Форт», розширити його виробничі можливості та експортний потенціал, що в свою чергу сприятиме забезпеченню стрілецькою зброєю, боєприпасами, оптичними приладами, прицілами до зброї, тепловізорами, бронежилетами та шоломами Збройних Сил України та інших військових формувань», - зазначено в постанові.

Довідка. Державне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «Форт» Міністерства внутрішніх справ України» (англ. Research and Production Company «Fort» of the Ministry of Interior of Ukraine) — провідне державне підприємство України, яке спеціалізується на розробці та виробництві вогнепальної зброї та різних спецзасобів для співробітників правоохоронних органів та інших силових структур.

Сьогодні на підприємстві працює понад 600 досвідчених фахівців, виробництво обладнане високоточними обробними центрами, сучасною комп'ютерною технікою, впроваджуються найсучасніші технології. Робота науково-виробничого об'єднання охоплює одразу декілька напрямів, найголовніший з них стосується розробки високих технологій у виготовленні стрілецької зброї, зокрема, йдеться про програмне забезпечення балістичного проектування, комп'ютерна методика реєстрації об'єктів, метод хіміко-термічної обробки деталей, що дозволяє використовувати фортівські пістолети у складних кліматичних умовах.

Цех з виробництва пістолетів НВО «Форт» — єдине місце в країні, де виробляється зброя у будь-яких значних кількостях. У цей час основним продуктом цього підприємства є сімейство самозарядних пістолетів Форт, що відрізняються калібром, ємкістю магазина та довжиною ствола. А також на підприємстві створено єдину в Україні експериментальну лабораторію для випробувань зброї.

На сьогоднішній день підприємство випускає та реалізовує: Нарізну короткоствольну зброю (самозарядні пістолети); Зброя травматичної дії (пістолети для стрільби патронами з еластичною кулею); Газові пістолети; Дробовики, гладко ствольні рушниці; Глушники для вогнепальної зброї; Прицільні пристрої лазерні для вогнепальної зброї; Зброя для полювання (рушниці та карабіни); Спецзасоби (комплекти захисних протиударних пристроїв, спецодяг, протиударні щити, пристрої для примусової зупинки автотранспорту, гумові палиці, металеві браслети, ножні кайдани і турнікети); Кобури і чохли для зброї; Футляри для ножів шкіряні; Обладнання для контролю і тестування транспортних засобів; Сейфи; Шафи та ящики збройові захищені; Шафи підвищеної безпеки металеві.