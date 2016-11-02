Митрополит УПЦ освятив зенітно-ракетну систему окупантів у Криму

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Церемонію росіяни обставили бучно: урочисті промови, процедура освячення, архієрей з кадилом і бригада телевізійників

Росія перекинула до окупованого нею Криму зенітні ракетні системи С-400 «Тріумф», які 14 січня 2017 року після церемонії освячення представниками УПЦ (Московського Патріархату) заступили на бойове чергування, повідомляє Сrimea.ria.ru.

Церемонію росіяни обставили бучно: урочисті промови, процедура освячення, архієрей з кадилом і бригада телевізійників. Зенітники окупантів провели перед телекамерами навчальне відбиття уявного ракетного удару по Кримові.



Як повідомила прес-служба російського Південного військового округу, озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку було поповнене сучасною системою протиповітряної оборони С-400 «Тріумф» у 2016 році. Тренувальні пуски ракет відбулися в серпні 2016 року.

С-400 «Тріумф» — російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності, яка може вести вогонь одночасно по 36 цілях з наведенням на них до 72 ракет, що запускаються вертикально; обстріл цілей установка може вести по всіх напрямках. «Тріумф» забезпечує захист від крилатих і балістичних ракет, а також літаків і гелікоптерів на висоті від кількох метрів до десятків кілометрів.

За інформацією російських військових структур, зенітно-ракетний полк 4-ї армії Військово-повітряних сил і Південного військового округу РФ дислокований у Феодосії. Наразі кримська система протиповітряної оборони повністю інтеґрована до російської.

Молебень та обряд освячення особистого складу і бойової техніки провів архієрей у сані митрополита. Судячи з фотографій, ним є митрополит Феодосійський і Керченський УПЦ Платон (Удовенко).