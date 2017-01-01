Уряд дозволив митниці використовувати 10% коштів від перевиконання плану

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Від митниці будуть вимагати звіту про використання таких коштів

Кабінет Міністрів затвердив напрямок на розвиток митниці до 10% коштів, отриманих від перевиконання плану надходжень митних платежів. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають «Українські Новини».

«Пропонується до 10% перевиконання митних платежів спрямовувати на забезпечення функціонування митних органів, а також ставиться завдання щомісяця звітувати про використання таких коштів», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

Згідно з повідомленням, таке рішення залучить додаткові кошти на розвиток інфраструктури митниці, що дозволить також збільшити надходження.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. Гройсман підтримав другого.