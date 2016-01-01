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    Уряд ліквідував департамент Нацполіції, який очолював скандальний Ківа

    • Сьогодні, 09:49
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    Ілля Ківа
    Ілля Ківа

    Здійснення функцій і повноважень даного Департаменту буде покладено на інші структурні підрозділи

    Кабінет міністрів України ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції.

    Як повідомляє Урядовий портал, це передбачено постановою №981 від 30 листопада, опублікованому 22 грудня. Згідно з документом, Кабінет міністрів ухвалив ліквідував як юридична особа публічного права Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.

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    Водночас Нацполіцію зобов’язано забезпечити здійснення функцій і повноважень Департаменту протидії наркозлочинності, що ліквідується. У повідомленні до постанови зазначається, що здійснення функцій і повноважень даного Департаменту буде покладено на відповідні структурні підрозділи, утворені в апараті центрального органу управління Національної поліції та її територіальних органах.

    Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про створення департаменту протидії наркозлочинності 22 жовтня 2015 року. Тоді ж він оголосив, що очолить департамент Ілля Ківа. 19 травня Іллю Ківу звільнили з посади начальника Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції і перевели на іншу посаду в МВС. Новим главою Депаратмента став полковник Андрій Кіхтенко.

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