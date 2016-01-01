Уряд ліквідував департамент Нацполіції, який очолював скандальний Ківа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Ківа

Здійснення функцій і повноважень даного Департаменту буде покладено на інші структурні підрозділи

Кабінет міністрів України ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції.

Як повідомляє Урядовий портал, це передбачено постановою №981 від 30 листопада, опублікованому 22 грудня. Згідно з документом, Кабінет міністрів ухвалив ліквідував як юридична особа публічного права Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.

Водночас Нацполіцію зобов’язано забезпечити здійснення функцій і повноважень Департаменту протидії наркозлочинності, що ліквідується. У повідомленні до постанови зазначається, що здійснення функцій і повноважень даного Департаменту буде покладено на відповідні структурні підрозділи, утворені в апараті центрального органу управління Національної поліції та її територіальних органах.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про створення департаменту протидії наркозлочинності 22 жовтня 2015 року. Тоді ж він оголосив, що очолить департамент Ілля Ківа. 19 травня Іллю Ківу звільнили з посади начальника Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції і перевели на іншу посаду в МВС. Новим главою Депаратмента став полковник Андрій Кіхтенко.