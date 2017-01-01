Уряд може ввести надзвичайний стан в українській енергетиці

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Володимир Гройсман

На порядку денному Енергетичного штабу – питання про доцільність введення надзвичайного стану в енергетиці у зв'язку з блокуванням поставок вугілля з Донбасу

Кабінет міністрів України в рамках запланованого на сьогодні, 13 лютого, засідання Енергетичного штабу планує розглянути доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії. Про це журналістам сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Зараз буде розглянуто питання в порядку денному Енергетичного штабу – про доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці. Не можна затягувати до того, коли стратегічні запаси вугілля буде зменшено», – сказав керівник уряду.

Нагадаємо, Гройсман закликав зняти блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля до України, але при цьому встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів за лінією розмежування.

Як повідомлялося, частина депутатів ВР вимагає терміново скликати Раду національної безпеки та оборони і провести круглий стіл для розв'язання проблеми блокади на сході країни.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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