Уряд мріє про зростання економіки в 2017-му на 3%

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Зростання ВВП

Основними пріоритетами на 2017 рік для української економіки є інвестиції та експорт

За підсумками 2016 року зростання ВВП України було на рівні 1,8%. Про це сьогодні повідомила заступник міністра фінансів Оксана Маркарова під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів.

«1,8% зростання в минулому році і 3% зростання, яке ми прогнозуємо на 2017 рік», - сказала вона.

Маркарова зазначила, що основними пріоритетами на 2017 рік для української економіки є інвестиції та експорт.

Нагадаємо, віце-прем'єр Степан Кубів повідомив, що іноземні інвестори вклали в українську економіку 3,8 млрд дол. у 2016 році.

Як повідомлялося, департамент з економічних і соціальних питань ООН прогнозує, що у 2017 році очікується прискорення зростання економіки України до 2%.

Джерело: УНН