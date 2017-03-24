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    Уряд не займається вирішенням проблем хімпромисловості України - нардеп

    • Сьогодні, 14:49
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    <em>Олександр Дубінін</em>
    Олександр Дубінін

    За словами Дубініна, через це вже виникли проблеми з посівною

    Кабінет міністрів взагалі не займається вирішенням проблем хімічної промисловості України. Про це заявив народний депутат Олександр Дубінін в ході круглого столу в Інституті Горшеніна, передає видання «Лівий берег».

    Зокрема, за словами нардепа, через це вже виникли проблеми з посівною.

    «Проблема трапилася у аграріїв у зв'язку із зупинкою двох підприємств в Черкасах і Рівному. Одеський припортовий працює з одним аміаком, другий агрегат стоїть. І аграрії, отримавши гроші від своїх контрагентів, заплатили 1,7 млрд гривень, зробили передоплату, а продукцію отримати не можуть», - заявив він.

    За його словами, це сталося у зв'язку з тим, що уряд вирішив відкласти введення антидемпінгових мит проти російських мінеральних добрив, а конкурувати з російськими хімічними підприємствами, у яких є доступ до дешевого газу (який є сировиною при виробництві міндобрив), українські заводи не можуть.

    «При виробництві карбаміду газ становить близько 95% собівартості. Для російських виробників ціна газу десь 75 доларів, у нас за 300. Про яку конкуренцію ми можемо говорити?», - зазначив Дубінін.

    Він переконаний, що держава має негайно втрутитися і дати зупиненим підприємствам можливість виконати свої зобов'язання перед аграріями.

    «У держави є різні інструменти управління і впливу на такі ситуації: надання пільгових кредитів, гарантування за кредитами, застосування податкових пільгових моментів. Уряд взагалі цим не займається», - заявив Дубінін.

    Джерело: РБК-Україна

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