

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обсяг документів, включно зі зверненнями громадян, які опрацьовують урядові структури, достатньо великий, зазначив Гройсман

Кабінет міністрів перейшов на систему електронного документообігу й відтепер понад три тисячі документів пересилатимуться щодня в електронному вигляді.

Про це написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

«Уряд перейшов на електронний документообіг. Обсяг документів, включно зі зверненнями громадян, які опрацьовують урядові структури, достатньо великий. Тепер уже щодня понад 3000 документів пересилаються центральними органами влади в електронному вигляді», – зазначив Гройсман.

На його думку, робота з е-документами ліквідовує зайві папери і скорочує часові затрати. Також, за словами глави уряду, це підвищує можливості контролю за якістю опрацювання звернень громадян і в цілому ефективність Кабміну.

«Без електронних технологій працювати у ХХІ сторіччі неможливо. Тому рухаємось далі!» – зауважив він.