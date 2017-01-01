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    Уряд перейшов на електронний документообіг

    • Сьогодні, 13:29
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    Обсяг документів, включно зі зверненнями громадян, які опрацьовують урядові структури, достатньо великий, зазначив Гройсман

    Кабінет міністрів перейшов на систему електронного документообігу й відтепер понад три тисячі документів пересилатимуться щодня в електронному вигляді.

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    Про це написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

    «Уряд перейшов на електронний документообіг. Обсяг документів, включно зі зверненнями громадян, які опрацьовують урядові структури, достатньо великий. Тепер уже щодня понад 3000 документів пересилаються центральними органами влади в електронному вигляді», – зазначив Гройсман.

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    На його думку, робота з е-документами ліквідовує зайві папери і скорочує часові затрати. Також, за словами глави уряду, це підвищує можливості контролю за якістю опрацювання звернень громадян і в цілому ефективність Кабміну.

    «Без електронних технологій працювати у ХХІ сторіччі неможливо. Тому рухаємось далі!» – зауважив він.

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