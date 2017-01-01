Уряд підвищив зарплати держслужбовців

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Посадові оклади державних службовців зростуть в середньому на 15%

З нового року посадові оклади державних службовців та інших категорій працівників державних органів зростуть в середньому на 15%, а мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень відповідно до Закону України «Про державну службу». Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Відповідне рішення уряд ухвалив з метою впорядкування у 2017 році згідно з діючим законодавством умов та розмірів оплати праці працівників державних органів (державних службовців, працівників патронатної служби, працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування).

Також даним урядовим актом упорядковано віднесення посад державної служби до відповідних груп оплати праці.