Кабмін погодив реструктуризацію боргів ОПЗ перед «Нафтогазом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеський припортовий завод

ОПЗ разом з Фондом держмайна та міністерствами працюють над варіантами оптимізації роботи підприємства

Кабінет міністрів України на засіданні погодив реструктуризацію боргу публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» перед НАК «Нафтогаз України».

«ОПЗ разом з Фондом (держмайна. - Ред.) та міністерствами працюють над варіантами оптимізації роботи підприємства, що приведе в майбутньому до погашенню боргу ОПЗ перед «Нафтогазом», - зазначив голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

«Фондом державного майна вноситься проект розпорядження щодо реструктуризації боргу 1,5 млрд грн ПАТ «Одеський припортовий завод» перед НАК «Нафтогаз України». Негативна кон’юнктура на ринку та високі ціни на газ призводять до негативного фінансового результату підприємства», - сказав він.

Нагадаємо, черговий конкурс з продажу ОПЗ не відбувся у зв’язку з відсутністю заявок від потенційних покупців.

Раніше ФДМУ пропонував стартову ціну ОПЗ на рівні 5,16 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що рішення про подальшу долю ОПЗ може бути ухвалене до кінця поточного тижня.

Джерело: УНН