Уряд призначив Онищенко держсекретарем Мін'юсту

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Ганна Онищенко прийшла на роботу до Міністерства юстиції у березні 2014 року на посаду заступника Міністра юстиції

Уряд на сьогоднішньому засіданні затвердив Ганну Онищенко на посаду Державного секретаря Міністерства юстиції України, повідомляє прес-служба Мін'юсту.

«Уряд ухвалив рішення про призначення державним секретарем Міністерства юстиції України Ганни Онищенко»,- йдеться у повідомленні.

Варто зазначити Ганна Онищенко перемогла у відповідному конкурсі Національного агентства України з питань державної служби, який відбувся 6 грудня. У ході конкурсного відбору претенденти пройшли тестування, розв’язання ситуаційних завдань та співбесіду.

У прес-службі нагадали, що Ганна Онищенко прийшла на роботу до Міністерства юстиції у березні 2014 року на посаду заступника Міністра юстиції – керівника аппарату, з травня 2014 вона очолювала Державну реєстраційну службу, а з 2 грудня 2014 працювала на посаді Міністра Кабінету Міністрів. При цьому 27 квітня 2016 року Онищенко повернулася на посаду заступника Міністра юстиції – керівника аппарату.

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