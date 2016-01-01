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    Уряд продовжив дію мит на російські товари ще на рік

    • Вчора, 18:51
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    Рішенням Кабміну для товарів з Росії вводяться додаткові ввізні мита, а певні категорії товарів, в основному продовольчі, забороняється ввозити на територію України

    Кабінет міністрів продовжив дію постанови, якою Україна скасувала умови вільної торгівлі з Росією до 31 грудня 2018 року.

    Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

    Нагадаємо, Росія з 1 січня припинила вільну торгівлю з Україною, відповідні санкції України почали діяти з 2 січня.

    З початком 2016 року почав діяти російський закон, який передбачає зупинку дії договору про зону вільної торгівлі з Україною, підписаний в рамках СНД.

    Цей закон був прийнятий і підписаний президентом РФ наприкінці грудня, через початок дії економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

    Крім того, з 1 січня проти Києва почали діяти продовольчі санкції Росії.

    У свою чергу Україна ввела свої відповідні санкції проти РФ.

    Рішенням Кабміну для товарів з Росії вводяться додаткові ввізні мита, а певні категорії товарів, в основному продовольчі, забороняється ввозити на територію України.

     

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