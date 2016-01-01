Уряд продовжив дію мит на російські товари ще на рік

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Рішенням Кабміну для товарів з Росії вводяться додаткові ввізні мита, а певні категорії товарів, в основному продовольчі, забороняється ввозити на територію України

Кабінет міністрів продовжив дію постанови, якою Україна скасувала умови вільної торгівлі з Росією до 31 грудня 2018 року.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Нагадаємо, Росія з 1 січня припинила вільну торгівлю з Україною, відповідні санкції України почали діяти з 2 січня.

З початком 2016 року почав діяти російський закон, який передбачає зупинку дії договору про зону вільної торгівлі з Україною, підписаний в рамках СНД.

Цей закон був прийнятий і підписаний президентом РФ наприкінці грудня, через початок дії економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, з 1 січня проти Києва почали діяти продовольчі санкції Росії.

У свою чергу Україна ввела свої відповідні санкції проти РФ.

Рішенням Кабміну для товарів з Росії вводяться додаткові ввізні мита, а певні категорії товарів, в основному продовольчі, забороняється ввозити на територію України.