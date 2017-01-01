Уряд просить Порошенка визначити як пріоритетний законопроект щодо роботи НАЗК

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На позачерговому засіданні уряд підтримав законопроект щодо удосконалення порядку організації роботи НАЗК

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що уряд звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням визначити як пріоритетний законопроект щодо роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це він написав на свій сторінці в Facebook.

Міністр також закликав депутатів невідкладно розглянути ці зміни.

«Нам необхідно максимально швидко вирішити дане інституційне питання. Лише так ми зможемо забезпечити повноцінну роботу системи електронного декларування та дамо можливість усім державним службовцям у нормальному режимі подати декларації», – написав він.

На позачерговому засіданні уряд підтримав законопроект щодо удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (№6335), сьогодні урядовий законопроект зареєстрували у Верховній Раді.

Документ, серед іншого, передбачає, що повноваження голови НАЗК можуть бути достроково припиненні Кабміном у випадку наявності висновку комісії з проведення незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його головою.

Нагадаємо, 5 квітня у Верховній Раді нардепи заслуховували і ставили запитання голові НАЗК Наталії Корчак.

Як відомо, Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор ДП «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку. Вона закликала Верховну Раду організувати міжнародний аудит діяльності НАЗК.



