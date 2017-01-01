  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Уряд провів співбесіду з 10 кандидатами в аудитори НАБУ

    • Сьогодні, 19:06
    • Розсилка
    Співбесіда з кандидатами на посаду аудитора НАБУ
    Співбесіда з кандидатами на посаду аудитора НАБУ

    На посаду аудитора від Кабінету міністрів подали документи 12 осіб, із яких 5 - іноземці

    Кабінет міністрів провів співбесіду з 10 кандидатами на посаду аудитора НАБУ, інтерв'ювання ще двох перенесено на завтра, оскільки з ними не було зв'язку.

    Кандидати з України на співбесіді були присутні особисто, а з іноземцями урядовці спілкувалися по Skype.

    Наприкінці прем'єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що з двома особами немає зв’язку, і доручив організувати співбесіду з ними у четвер, 25 травня.

    «Усіх заслухаємо, далі ми з міністрами порадимося і визначимося», - додав глава уряду.

    Раніше повідомлялося, що на посаду аудитора від Кабінету міністрів подали документи 12 осіб, із яких 5 - іноземці.

    Аудиторів НАБУ обирають уряд, парламент і президент - по одному представнику від кожної інституції.

    5 квітня Антикорупційний комітет оголосив конкурс на аудитора НАБУ від Ради.

     

    Читайте також
    НАБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ