Уряд провів співбесіду з 10 кандидатами в аудитори НАБУ

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Співбесіда з кандидатами на посаду аудитора НАБУ

На посаду аудитора від Кабінету міністрів подали документи 12 осіб, із яких 5 - іноземці

Кабінет міністрів провів співбесіду з 10 кандидатами на посаду аудитора НАБУ, інтерв'ювання ще двох перенесено на завтра, оскільки з ними не було зв'язку.

Кандидати з України на співбесіді були присутні особисто, а з іноземцями урядовці спілкувалися по Skype.

Наприкінці прем'єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що з двома особами немає зв’язку, і доручив організувати співбесіду з ними у четвер, 25 травня.

«Усіх заслухаємо, далі ми з міністрами порадимося і визначимося», - додав глава уряду.

Раніше повідомлялося, що на посаду аудитора від Кабінету міністрів подали документи 12 осіб, із яких 5 - іноземці.

Аудиторів НАБУ обирають уряд, парламент і президент - по одному представнику від кожної інституції.

5 квітня Антикорупційний комітет оголосив конкурс на аудитора НАБУ від Ради.