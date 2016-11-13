Уряд розширив перелік галузей знань і спеціальностей для вишів

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Навчання у вишах

До переліку галузей знань і спеціальностей додано 1 галузь знань та 8 спеціальностей

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову Уряду, згідно з якою до переліку галузей знань і спеціальностей додано 1 галузь знань та 8 спеціальностей. Ця постанова була оприлюднена на урядовому порталі 8 лютого 2017 року та вводиться в дію з моменту опублікування її в «Офіційному віснику України», повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Зміни вносились відповідно до пропозицій вищих навчальних закладів, об'єднань роботодавців та державних органів.

Зокрема, внесено галузь знань «Міжнародні відносини», до якої увійшли 3 спеціальності – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародне право».

Також перелік доповнили такими спеціальностями:

«Географія» (галузь знань «Природничі науки»);

«Інформаційні системи та технології» (галузь знань «Інформаційні технології»);

«Деревообробні та меблеві технології» (галузь знань «Виробництво та технології»)

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» (галузь знань «Архітектура та будівництво»);

«Фізична терапія, ерготерапія», «Педіатрія», «Громадське здоров’я» (галузь знань «Охорона здоров’я»);

«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (галузь знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»).

Окремо варто відзначити, що здобувачам освіти за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» надано кваліфікацію юриста.