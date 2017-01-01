Уряд розширив склад правління «Нафтогазу»

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Голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко

Кількісний склад правління Нафтогазу тепер налічує шість осіб

Кабінет міністрів України обрав членами правління НАК «Нафтогаз України» голову правління ПАТ «Укргазвидобування» Олега Прохоренка та генерального директора ПАТ «Укртранснафта» Миколу Гавриленка, передає прес-служба НАК.

«Кабінет міністрів України, як єдиний акціонер НАК «Нафтогаз України», розпорядженням від 24 травня 2017 року №355-р обрав членами правління компанії голову правління ПАТ «Укргазвидобування» Олега Прохоренка та генерального директора ПАТ «Укртранснафта» Миколу Гавриленка. Обидва підприємства на 100% належать Нафтогазу», — зазначили у відомстві.

У компанії зазначили, що у березні 2017 року «Нафтогаз» подали до КМУ кандидатури на включення до складу правління компанії.

За інформацією НАК, до правління компанії входять Андрій Коболєв — голова, Сергій Перелома — перший заступник голови, Сергій Коновець та Юрій Колбушкін.

Таким чином, кількісний склад правління Нафтогазу тепер налічує шість осіб.

У березні уряд розширив склад наглядової ради «Нафтогазу».