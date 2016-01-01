Уряд схвалив кандидатуру Степанова на посаді голови Одеської обладміністрації

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Максим Степанов

До офіційного призначення Степанова главою Одеської облдержадміністрації має пройти ще мінімум два тижні

Кабінет міністрів України схвалив призначення головою Одеської ОДА Максима Степанова.

«Про призначення Степанова Максима Володимировича головою Одеської обласної адміністрації за результатами конкурсного відбору», – оголосив перший віце-прем'єр Степан Кубів.

Після цього члени уряду схвалили призначення нового голови ОДА.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо прізвище переможця в конкурсі на заміщення вакантної посади голови Одеської ОДА. Ним став директор ДП із виготовлення цінних паперів Максим Степанов.

Заначимо, що до офіційного призначення Степанова губернатором Одеської області має пройти ще мінімум два тижні, аби ті, хто програв конкурс, мали можливість оскаржити рішення конкурсної комісії, а президент офіційно затвердив своїм наказом нового голову Одеської ОДА.

Нагадаємо, 7 листопада на скликаній прес-конференції Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку. 9 листопада президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі із займаної посади.

30 листопада президент оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської ОДА.

Після завершення другого етапу конкурсу на посаду голови Одеської облдержадміністрації, який у вівторок, 20 грудня, проводило Національне агентство з питань державної служби, у фінал вийшло 5 претендентів із 31 зареєстрованого.

Згодом було оголошено переможця конкурсу. Ним став Максим Степанов, який досі працював на посаді директора державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна».

Нагадаємо, Євген Червоненко, який свого часу встиг два роки покерувати Запорізькою областю та очолював Міністерство транспорту та зв’язку за президентства Віктора Ющенка, не зумів пройти конкурсний відбір.