Уряд схвалив запровадження премії імені Михайла Грушевського

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Премія присуджуватиметься у двох номінаціях: за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання з історії України

Кабінет міністрів схвалив проект закону про запровадження державної премії України імені Михайла Грушевського.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду, повідомляє прес-служба Міністерства культури.

Згідно зі схваленим законопроектом, премія присуджуватиметься у двох номінаціях: за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання з історії України. Розмір грошової частини премії визначатиметься щороку президентом України.

«Запровадження цієї премії стане реальним проявом уваги держави до сфери відновлення збереження національної пам’яті українського народу. А також сприятиме підвищенню престижу наукових та науково-популярних праць з історії України, активізації наукових історичних досліджень і створенню національного культурного продукту історичного характеру, стимулюватиме підвищення якості наукових і науково-популярних видань з історії України», - зазначають у Міністерстві культури.

Нагадаємо, що Михайло Грушевський (1866-1934) – український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української народної республіки (1917–1918), член історичного товариства ім. Нестора-літописця, багаторічний голова наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1897–1913), завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–1914), автор понад 2000 наукових праць.