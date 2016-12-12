Уряд Сирії спростовує інсульт та убивство Асада

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Оточення Асада стверджує, що їхній президент почувається добре

Сирійський уряд спростував чутки про погане здоров'я Башара Асада, його адміністрація заявила, що він у відмінному стані.

Про це повідомляє Reuters.

«Адміністрація президента спростовує всі ці повідомлення. Президент Асад знаходиться у відмінному стані здоров'я», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Асад виконує президентські обов'язки в звичайному режимі.

Раніше в арабських ЗМІ з'явилася інформація про інсульт і навіть убивство сирійського президента.