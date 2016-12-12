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    Уряд Сирії спростовує інсульт та убивство Асада

    • Сьогодні, 19:11
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    Оточення Асада стверджує, що їхній президент почувається добре

    Сирійський уряд спростував чутки про погане здоров'я Башара Асада, його адміністрація заявила, що він у відмінному стані.

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    Про це повідомляє Reuters.

    «Адміністрація президента спростовує всі ці повідомлення. Президент Асад знаходиться у відмінному стані здоров'я», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, Асад виконує президентські обов'язки в звичайному режимі.

    Раніше в арабських ЗМІ з'явилася інформація про інсульт і навіть убивство сирійського президента.

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