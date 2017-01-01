Уряд скасував візи з Албанією та затвердив військову співпрацю з Еміратами
- Сьогодні, 15:03
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Голови Міністерств закордонних справ України та Албанії Павло Клімкін й Дітмір Бушаті підписали угоду про взаємне скасування віз 4 листопада 2016 року
Кабінет міністрів затвердив угоду між урядом України та Радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог та угоду з урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про військово-технічне співробітництво.
Відповідні рішення були ухвалені на засіданні Кабміну.
Текст угоди між урядом України та Радою міністрів Республіки Албанія наразі не опублікований й конкретні його пункти невідомі.
Також Кабінет міністрів на засіданні затвердив Угоду між урядом України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про військово-технічне співробітництво.
Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабміну. Наразі текст документа не опублікований.
Нагадаємо, 4 листопада голови Міністерств закордонних справ України та Албанії Павло Клімкін й Дітмір Бушаті підписали угоду про взаємне скасування віз.