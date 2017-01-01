Уряд сьогодні може ввести надзвичайний стан в електроенергетиці

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Засідання Кабміну розпочнеться об 11 годині

Уряд сьогодні на засіданні розгляне питання введення надзвичайного стану в електроенергетиці через блокаду поставок вугілля з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Відповідне рішення було вчора, 13 лютого ухвалено на засіданні Енергетичного штабу.

Відповідно до прийнятого рішення під час засідання енергетичного штабу міністр енергетики Ігор Насалик на засіданні Кабміну запропонує Уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 14 лютого, проведе засідання Кабінету міністрів, де розглядатиметься низка питань, зокрема, щодо охорони тепломереж.

За даними Укренерго, за умови введення надзвичайного стану в електроенергетиці, антрацитового вугілля вистачить на 40 діб, після чого можливі віялові відключення.

Як повідомлялося, відключення електроенергії через припинення постачання антрацитового вугілля з окупованих районів Донбасу можуть стосуватися Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Сумської та Черкаської областей.

Вчора Кабінет міністрів України на засіданні Енергетичного штабу розглянув доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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