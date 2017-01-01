Уряд спростить реєстрацію релігійних організацій

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Реєстрація релігійних організацій стане простішою

В Україні хочуть запровадити принцип «єдиного вікна» для подання документів щодо реєстрації релігійних організацій

Кабмін затвердив новий план заходів зі створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства. Серед них – спрощення процедури реєстрації релігійних організацій як юридичних осіб.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України № 296-р, яким затверджено План заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, повідомляє Інституту релігійної свободи, – повідомляє Інститут релігійної свободи (ІРС).

«Розробити за участю Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та подати Кабінетові міністрів України пропозиції щодо запровадження «єдиного вікна» для подання документів щодо реєстрації статутів (положень) релігійних організацій, державної реєстрації змін до відомостей про них для отримання ними статусу юридичної особи та статусу неприбуткової організації», – зазначено у п. 2 Плану заходів.

Це завдання мають виконати Мін’юст, Мінкультури, Мінфін, ДФС до жовтня 2017 року.

Як повідомляв ІРС, ініційована парламентом у серпні 2015 року загальна перереєстрація усіх неприбуткових організацій, в тому числі релігійних, викликала чимало критики щодо її доцільності. З особливими складнощами стикнулися релігійні організації, які окрім реєстрації статутів в органах у справах релігій також повинні завірити вже зареєстровані документи у нотаріуса, а потім передати їх державному реєстратору для внесення даних до Єдиного державного реєстру.

Нагадаємо, що Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, затверджена указом президента України від 26.02.2016 року № 68/2016, у пункті 4.1 передбачає «скорочення строків і спрощення реєстраційних процедур для організацій громадянського суспільства, зокрема процедур подання документів в електронній формі або за принципом «єдиного вікна»; удосконалення порядку віднесення організацій громадянського суспільства до неприбуткових організацій».