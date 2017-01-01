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    Уряд створює реєстр боржників «Нафтогазу»

    • Сьогодні, 21:57
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    Будівля&nbsp;&laquo;Нафтогазу&raquo;
    Будівля «Нафтогазу»

    Віце-прем'єр Зубко вважає, що створення реєстру дозволить розпочати процес реструктуризації боргів перед «Нафтогазом»

    Кабмін України прийняв постанову про затвердження порядку ведення і наповнення Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості перед НАК «Нафтогаз України».

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    Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба уряду.

    За словами профільного віце-прем'єра, створення реєстру підприємств тепло-водо-постачання дозволить почати процес реструктуризації боргів цих компаній перед НАК «Нафтогаз» за спожиті енергоносії.

    «Це ще один крок до оздоровлення галузі теплоенергетики Запуск Реєстру підприємств - інструмент виконання закону № 1 730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості підприємств теплоенергетики та підприємств водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії», - заявив Зубко.

    Як відомо, Верховна Рада прийняла закон «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії» в листопаді 2016 року.

    Як повідомляв «Главком», ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року можуть зрости на 40% у випадку, якщо не буде продовжено покладені на НАК «Нафтогаз України» спеціальні зобов'язання з продажу газу для населення на пільгових умовах.

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