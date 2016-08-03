Уряд виділив бійцям АТО та їх родинам майже 5 мільйонів гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: АР

Мова йде про допомогу чотирьом родинам учасників АТО, які загинули та дев’ятьом бійцям-інвалідам

Сьогодні уряд виділив майже 5 мільйонів гривень для допомоги учасникам АТО та їхнім родинам. Кожна з чотирьох родин отримає понад 600 тис. грн разової допомоги, повідомив на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

Відповідно до висновків спеціально створеної Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій бійцям АТО та їх родинам виділять кошти. Йдеться про чотири родини учасників АТО, які загинули та 9 бійців, які отримали інвалідність різних груп

«9 учасників, які внаслідок участі у АТО мають інвалідність, отримають кожен від 217 до 362 тис. грн одноразової допомоги», - зазначив Кубів.

Нагадаємо, ще влітку у Львові бійці АТО збирали кошти для дітей загиблих побратимів, щоб відправити дітей до школи.

Раніше міністр соцполітики Андрій Рева виступав за за монетизацію пільг для учасників антитерористичної операції.