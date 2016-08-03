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    Уряд виділив бійцям АТО та їх родинам майже 5 мільйонів гривень

    • Сьогодні, 14:35
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    Фото: АР

    Мова йде про допомогу чотирьом родинам учасників АТО, які загинули та дев’ятьом бійцям-інвалідам

    Сьогодні уряд виділив майже 5 мільйонів гривень для допомоги учасникам АТО та їхнім родинам. Кожна з чотирьох родин отримає понад 600 тис. грн разової допомоги, повідомив на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

    Відповідно до висновків спеціально створеної Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій бійцям АТО та їх родинам виділять кошти. Йдеться про чотири родини учасників АТО, які загинули та 9 бійців, які отримали інвалідність різних груп

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    «9 учасників, які внаслідок участі у АТО мають інвалідність, отримають кожен від 217 до 362 тис. грн одноразової допомоги», - зазначив Кубів.

    Нагадаємо, ще влітку у Львові бійці АТО збирали кошти для дітей загиблих побратимів, щоб відправити дітей до школи.

    Раніше міністр соцполітики Андрій Рева виступав за за монетизацію пільг для учасників антитерористичної операції.

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