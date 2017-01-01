Уряд відправив у Раду звіт за 2016 рік

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Кабмін планує розпочати роботу над звітом з депутатами

Кабінет міністрів України відправив у Верховну Раду звіт про роботу за 2016 рік.

Таким чином урядовці підтримали пропозицію прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який і представляв результати роботи.

«Ми сьогодні направимо його в український парламент і будемо працювати з депутатами, фракціями і групами», – сказав Гройсман.

Нагадаємо, що Гройсман похвалився виходом України на економічне зростання, вгамуванням інфляції і сторенням передумов для підвищення мінімальних зарплат.

Крім того, за словами прем'єра, місцеві бюджети за рік зросли на 48 млрд грн.

Також глава уряду виступив проти «роттердамських» цін на вугілля.

Раніше глава уряду розповів, коли Україна зможе жити без вугілля з окупованого Донбасу.

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