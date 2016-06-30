Уряд вирішив ліквідувати Держсанепідслужбу

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Кабмін скасував попереднє рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби

Кабінет міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Про це йдеться у постанові Кабміну №348, опублікованому на сайті уряду.

Так, Кабмін скасував рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

«Разом з тим подальше функціонування Держсанепідслужби недоцільно, оскільки на сьогодні виконання її функцій забезпечують МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужба», - йдеться в постанові.

Тому урядом прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби та утворення відповідної комісії.

Довідка:

Державна санітарно-епідеміологічна служба України (Держсанепідслужба України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України.

Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я України є централізованою системою органів, установ, закладів та підрозділів санітарно-епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров'я України, яка реалізує державну політику в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та спрямовує свою діяльність на профілактику інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, запобігання шкідливому впливу на стан їхнього здоров'я і життя факторів середовища життєдіяльності.

Основними завданнями Держсанепідслужби України внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; реалізація державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення