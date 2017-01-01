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    Уряд визначив одну з пріоритетних для ремонту трасу

    • Сьогодні, 00:06
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    Гройсман зауважив необхідність закінчення робіт щодо будівництва дороги Одеса – Рені

    Одним з пріоритетних проектів автодорожніх робіт в Україні стане магістраль, що з'єднує Львів з Одесою.

    Це визначено на нараді під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з питань утримання та розвитку дорожньої інфраструктури, повідомляє «Урядовий портал».

    Обговорюючи потенційні проекти, прем’єр-міністр підкреслив пріоритетність магістралі Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Одеса, що підкреслить транзитні можливості країни.

    «Ми цю магістраль беремо однією з пріоритетних. Однозначно, вона буде працювати», – зазначив Гройсман.

    Також глава уряду зауважив необхідність закінчення робіт щодо будівництва дороги Одеса – Рені. 

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