Уряд визначив одну з пріоритетних для ремонту трасу
- Сьогодні, 00:06
-
Розсилка
Гройсман зауважив необхідність закінчення робіт щодо будівництва дороги Одеса – Рені
Одним з пріоритетних проектів автодорожніх робіт в Україні стане магістраль, що з'єднує Львів з Одесою.
Це визначено на нараді під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з питань утримання та розвитку дорожньої інфраструктури, повідомляє «Урядовий портал».
Обговорюючи потенційні проекти, прем’єр-міністр підкреслив пріоритетність магістралі Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Одеса, що підкреслить транзитні можливості країни.
«Ми цю магістраль беремо однією з пріоритетних. Однозначно, вона буде працювати», – зазначив Гройсман.
Також глава уряду зауважив необхідність закінчення робіт щодо будівництва дороги Одеса – Рені.