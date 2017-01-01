Уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці

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Гройсман закликав учасників блокади її зняти, бо вона загрожує енергетичній безпеці України

Кабінет міністрів України сьогодні на позачерговому засіданні ввів надзвичайний стан в енергетиці.

Прем'єр-міністр Гройсман засудив блокування поставок вугілля антрацитової групи з територій, тимчасово непідконтрольних уряду. «Я вважаю, що блокада вугілля це злочин. Принаймні що стосується вугілля, про інше не берусь судити», – зазначив він.

Гройсман закликав учасників блокади її зняти, бо вона загрожує енергетичній безпеці України. «Наголошую на тому, що цей дефіцит вугілля створений штучно, і поіменний список людей, які це зробили, знає вся Україна. Уряд готовий жорстко боротися з будь-яким проявом контрабанди, але боротись з українським суспільством з людьми – неприпустимо», - підкреслив він.

Гройсман також звернувся до РНБО щодо блокування залізниці на Донбасі, якою постачається антрацитове вугілля на українські ТЕЦ. «Тому я звернувся в РНБО, щоб розглянути всі аспекти цієї блокади на життя українських громадян і вжити всіх необхідних заходів, щоб ця пролема була знята з порядку денного», - сказав Гройсман.

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