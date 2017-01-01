Уряд затвердив порядок переміщення товарів до зони АТО (оновлено)

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У Гройсмана кажуть, що у розробленому порядку переміщення товарів передбачено механізм контролю за участю всіх зацікавлених відомств і громадськості

Кабінет міністрів України затвердив порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції. Відповідне рішення сьогодні прийняли члени уряду на засіданні Кабміну.

«Порядок забезпечить переміщення, а не торгівлю, в межах підприємств, які забезпечують економічне зростання. Далі ті, які не мають іншої альтернативи в сучасних умовах, і ті, що працюють винятково у правовому полі України», – розповів міністр з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Міністр наголосив, що у розробленому порядку переміщення товарів передбачено механізм контролю за участю всіх зацікавлених відомств і громадськості.

За словами Черниша, від переміщення товарів залежать такі галузі: гірничо-збагачувальна, вуглевидобувна, енергогенеруюча і металургійна.

У свою чергу представник СБУ Геннадій Кузнецов зазначив, положення порядку поширюється на фізичних осіб і суб'єктів господарювання, які здійснюють переміщення.

«Суб'єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з неконтрольованої товари за винятком харчових продуктів у складі гуманітарних вантажів, лікарських засобів у складі гумвантажів, товарів та продукції, в тому числі, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі, металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувної та енергетичної галузі, об'єктів критичної інфраструктури», - повідомив він.

Раніше Гройсман висловив думку, що політики, які підтримують блокувальників на Донбасі, грають у чужу гру.

Нагадаємо, що так звана блокада Донбасу триває ще з січня.

15 лютого Кабінет міністрів України запровадив надзвичайні заходи в енергосистемі України через блокування постачання антрацитового вугілля на українські ТЕЦ.