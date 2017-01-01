Уряд затвердив середньострокове планування бюджету

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Мінфін має намір зробити бюджетне планування на 2018-2020 роки

Кабінет Міністрів затвердив середньострокове бюджетне планування в Україні.

Відповідне рішення прийняте під час засідання уряду у вівторок.

«Бюджетна реформа управління держфінансами передбачає перехід до середньострокового бюджетного планування», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.

Це планування передбачає встановлення стратегічних цілей і показників головних розпорядників бюджетних коштів.

Міністр додав, що імплементація положень стратегії середньострокового планування передбачає внесення змін у Бюджетний кодекс, які будуть готуватися протягом поточного року.

Також планується внесення змін і в бюджетний календар.

Мінфін має намір зробити бюджетне планування на 2018-2020 роки.

Раніше повідомлялося, що Кабмін вирішив сьогодні не розглядати введення надзвичайного стану в енергетиці.

Нагадаємо, що Гройсман похвалився виходом України на економічне зростання, вгамуванням інфляції і сторенням передумов для підвищення мінімальних зарплат.

Крім того, за словами прем'єра, місцеві бюджети за рік зросли на 48 млрд грн.

Також глава уряду виступив проти «роттердамських» цін на вугілля.

Раніше глава уряду розповів, коли Україна зможе жити без вугілля з окупованого Донбасу.