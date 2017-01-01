Уряд збирається зменшити фінансування заходів безпеки на Чорнобильській АЕС

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Чорнобильська атомна електростанція

Відповідне рішення Кабмін може прийняти вже 22 березня

Кабінет міністрів України планує цього року зменшити фінансування заходів безпеки на Чорнобильській АЕС.

Уряд вже сьогодні, 22 березня, на своєму засіданні розгляне відповідний проект постанови. Про це з посиланням на текст документу повідомляє «РБК-Україна».

Доповідати по проекту постанови «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» має міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Відповідно до порівняльної таблиці, у плані заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему на 2017 рік зазначено, що орієнтовний обсяг фінансування становить трохи більше 230 млн гривень.

При цьому обсяг фінансування таких заходів у минулому році склав понад 247 млн гривень. В той же час весь комплекс робіт по забезпеченню безпеки та зняття з експлуатації об'єктів ЧАЕС буде профінансований на суму 898 млн гривень, тоді як роком раніше цей показник склав 997 млн гривень.

До слова, Остап Семерак раніше повідомляв, що в Мінекології мають намір повернути «Межигір’я» у державну власність.