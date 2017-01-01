Семерак ініціює звільнення керівника Держекоінспекції за корупцію

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Міністр екології Остап Семерак

Семерак хоче звільнити Заїку за корупцію

Міністр екології Остап Семерак буде ініціювати звільнення з посади керівника Державної екологічної інспекції Андрія Заїки. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

За словами міністра, таке рішення він прийняв, спираючись на результати комплексної перевірки діяльності Держекоінспекції за період із червня 2015 року по січень 2017 року колегією Мінприроди.

«Вже готові та підписані акти перевірки, які свідчать про низку серйозних порушень природоохоронного законодавства. Я ознайомився із актами перевірки і у мене поки що складається враження, що за цей період в Держекоінспекції замість займатися охороною природного навколишнього середовища планомірно вибудовувалася корупційна піраміда, завданням якої були тиск на бізнес, вимагання та отримання хабарів», – наголосив він і додав, що вже 21 лютого всі матеріали перевірки буде представлено на колегії Мінприроди і паралельно передано до правоохоронних органів.

Семерак також зазначив, що розраховує «на підтримку уряду, коаліції, громадськості, кожного бізнесмена, якого «доїла» Держекоінспекція, та кожного громадянина, бо від екологічних проблем страждає кожен з нас».

«Знаю, що просто не буде. Оскільки цей корупційний спрут б'ється в агонії, але не відступає. Зараз буде використано всі інструменти для дискредитації нашої роботи – від інформаційного кіллерства, чорного піару до провокацій та можливих правопорушень», – додав міністр.