Урядовець вважає, що Лободу треба позбавити українського паспорта?

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Дії зірки міністр назвав зрадницькими та заявив, що вона не повинна мати український паспорт

Міністр інформаційної політики Юрій Стець прокоментував появу співачки Світлани Лободи в ефірі російського телеканала.

Дії зірки міністр назвав зрадницькими та заявив, що вона не повинна мати український паспорт.

Відео промови Стеця виклав на сторінці журналіст Олександр Дубинський, з яким у Лободи триває конфлікт, пише Tablo ID.

«Я вважаю, що Лобода та її охоронці порушили закон. Зараз я говорю про охоронців. А сама Лобода, як мені видається, є людиною, яка не мала б носити паспорт з гербом України. Її дії та діяльність мені як громадянину видаються зрадницькими», – зауважив Стець.

У свою чергу продюсер Лободи Нателла Крапівіна у коментарі «Комсомольській правді в Україні» заявила, що пишається популярністю Світлани за межами країни.

«...Шалена популярність Світлани далеко за межами нашої країни провокує глядацький інтерес і як результат – сімейні програми в прайм-тайм із радістю присвячують їй цілі ефіри. Мені здається, цим варто пишатися», – зазначила Крапівіна.

Крапівіна пишається популярністю Лободи у Росії

«Понад те, у нас чимало артистів, і ви чудово знаєте їх, які періодично з'являються на різних каналах в інших країнах і чомусь не викликають стільки резонансу, як вихід однієї програми зі Світланою. А наш концерт у Палаці спорту, який зібрав понад 10 тисяч осіб, – ще одне тому підтвердження», – наголосила продюсерка.

Нагадаємо, 13 березня на «Первом канале» вийшла програма Андрія Малахова, повністю присвячена Світлані Лободі.