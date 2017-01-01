Урядові війська Іраку звільнили від «Ісламської держави» два квартали у Мосулі

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Іракська армія

За інформацією іракської армії, терористи понесли значні втрати

Урядова іракська армія в неділю звільнила від «Ісламської держави» ще два квартали західного Мосула.

Про це повідомляє Anadolu.

«Антитерористичні сили іракської армії звільнили два району Ваді-аль-Айн і Райм-аль-Хадід міста», - зазнчив іракський генерал-лейтенант Абдул Амір Яралла у своїй заяві по державному телебаченню.

У неділю вранці іракська армія заявляла про захоплення промислової зони в західній частині міста.

«Іракський прапор було піднято над будівлями в цих районах, ворог поніс великі втрати», - сказав він, водночас не повідомивши кількість втрат ІДІЛ.

Як повідомляв «Главком», в суботу урядова іракська армія припинила звільнення західної частини Мосула від бойовиків «Ісламської держави» через великі втрати серед цивільного населення.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

23 березня «Главком» повідомляв, що в іракському місті Мосул, західну частину якого контролюють загони терористичного угруповання «Ісламська держава», прогримів потужний вибух, внаслідок якого було зруйновано кілька будівель.