Гройсман у Брюсселі побачив, як 28 країн-членів НАТО повністю підтримують Україну

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Сьогодні відбулася зустріч Гройсмана з виконуючою обов'язки Генерального секретаря НАТО

Усі 28 країн-членів НАТО повністю підтримують Україну щодо її суверенності та територіальної цілісності, і інших думок з цього приводу немає. На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час прямого включення з Брюсселю в ефірі телеканалу «112 Україна», коментуючи підсумки зустрічі з виконуючою обов'язки Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Хочу підкреслити, що я почув дуже чіткі меседжі того, що Альянс повністю підтримує Україну. Немає двох різних думок з цього приводу. Усі 28 країн-членів абсолютно чітко висловилися і в підтримку України, і розуміють ті процеси, які відбуваються в країні», - підкреслив Глава українського Уряду.

Гройсман відзначив, що у нього сьогодні відбулася плідна зустріч з виконуючою обов'язки Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, у ході якої окреслено ряд нових питань, які можуть бути рушієм двосторонньої співпраці. Зокрема, це питання більш суттєвої підтримки Державної служби з надзвичайних ситуацій України для забезпечення ефективної внутрішньої безпеки в країні у зв’язку з російською агресією.

«Ми обговорили, що можемо підвищувати нашу співпрацю у цій сфері, - навчання наших військових, робота з трастовими фондами, які в рамках програми нашої співпраці надають технічну підтримку Україні», - повідомив Прем'єр-міністр.

«Я залишився задоволеним цією зустріччю. Звірили годинники. Я вважаю, що сьогодні по лінії НАТО все абсолютно дуже чітко, засвідчує, що Україну підтримують, розуміють і інших думок в Альянсі немає», - підсумував Володимир Гройсман.