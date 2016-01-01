Усіх гірників врятовано з-під завалів у шахті на Донеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одного із сімох шахтарів госпіталізовано з травмами

Із-під завалів у шахті «Центральна» в Торецьку дістали усіх гірників. Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на 14:00 із-під завалів у шахті «Центральна» в Торецьку вивільнено ще двох шахтарів. Таким чином, усіх сімох шахтарів уже доставлено на поверхню», - повідомив Жебрівський.

За його словами, у шістьох гірників стан здоров’я задовільний. Одного шахтаря із травмами госпіталізовано.

Як повідомлялося, на шахті «Центральна» державного підприємства «Торецьквугілля» стався обвал, семеро шахтарів були заблоковані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.270 (порушення правил безпеки при виконанні робот з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.