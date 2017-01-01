Ускладнення погодних умов: влада збирає засідання оперативного штабу
- Сьогодні, 08:43
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засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС відбудеться під головуванням віце-прем’єра Геннадія Зубка
Сьогодні, 6 січня, об 11:00 в ДСНС України під головуванням віце-прем’єр-міністра- міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбудеться засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо ускладнення погодних умов в Україні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
У засіданні візьмуть участь голова ДСНС Микола Чечоткін, а також представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, голови регіональних штабів з ТЕБ та НС.
Як повідомлялося, сьогодні очікується погіршення погодних умов. Внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 6-8 січня 2017 року на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-
Вранці та вдень 6 січня по північних районах Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-30 м/с, висота хвиль 30-50 дм, повільне обледеніння суден.
У місті Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10-
9 січня 2017 року послаблення та припинення небезпечних явищ.
У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11-16º, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25º морозу