Ускладнення погодних умов: влада збирає засідання оперативного штабу

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НС на дорогах через ускладнення погодних умов

засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС відбудеться під головуванням віце-прем’єра Геннадія Зубка

Сьогодні, 6 січня, об 11:00 в ДСНС України під головуванням віце-прем’єр-міністра- міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбудеться засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо ускладнення погодних умов в Україні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

У засіданні візьмуть участь голова ДСНС Микола Чечоткін, а також представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, голови регіональних штабів з ТЕБ та НС.

Як повідомлялося, сьогодні очікується погіршення погодних умов. Внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 6-8 січня 2017 року на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25- 30 см , на Одещині та Миколаївщині до 35 см , сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Вранці та вдень 6 січня по північних районах Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-30 м/с, висота хвиль 30-50 дм, повільне обледеніння суден.

У місті Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10- 15 см , зниження мінімальної температури до 15-18º.

9 січня 2017 року послаблення та припинення небезпечних явищ.

У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11-16º, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25º морозу