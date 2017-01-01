УСПП просить Порошенка втрутитися в ситуацію з Ukrlandfarming



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава УСПП Анатолій Кінах

У листі зазначається, що подальше накопичення негативу навколо компанії Ukrlandfarming може призвести до зростання безробіття на селі

Український союз промисловців і підприємців просить президента України Петра Порошенка втрутитися в ситуацію щодо нормалізації функціонування компанії Ukrlandfarming. Про це йдеться у відкритому листі УСПП на ім'я глави держави.

У листі зазначається, що подальше накопичення негативу навколо компанії Ukrlandfarming може призвести до зростання безробіття на селі, зниження інтересу іноземних інвесторів до аграрного бізнесу в Україні, в цілому негативно вплине на рівень капіталізації провідних підприємств аграрної галузі.

«Внаслідок руйнівного впливу кризових явищ в економіці України, пов'язаних із зовнішньою агресією, втратою контролю Ukrlandfarming над низкою високотехнологічних виробництв на території Донбасу та АР Крим, погіршенням ситуації з надходженням інвестицій, на тлі загострення боротьби за експортні ринки, а так само через відсутність знаходження спільних рішень, що стосуються реструктуризації заборгованості між НБУ, Кабінетом міністрів і менеджментом цього провідного підприємства галузі, в даний момент формуються неприйнятні виклики для всього аграрного сектора країни», – наголошується у зверненні УСПП, підписаному його президентом Анатолієм Кінахом.

«З урахуванням вищезазначеного, звертаємося до вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, втрутитися в процес нормалізації проблемної ситуації навколо Ukrlandfarming, виходячи з принципів приватно-державного партнерства і необхідності забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки країни», – сказано в листі.

Як повідомлялося, раніше низка аграрних об'єднань звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням сприяти врегулюванню конфлікту між Національним банком і керівництвом агрохолдингу Ukrlandfarming.