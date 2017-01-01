Устименко стежив за іншою людиною, а не за Шереметом – нардеп

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Місце вбивства Павла Шеремета

Поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка, який був помічений на відео з камер спостереження в районі будинку журналіста Павла Шеремета в ту ніч, коли в його автомобіль закладали вибухівку

Екс-співробітник СБУ Ігор Устименко допитаний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, однак він стежив за людиною, яка не має стосунку до цієї справи.

Про це з посиланням на дані поліції заявила голова комітету ВР з питань свободи слова, нардеп Вікторія Сюмар, повідомляє «Укрінформ».

«Устименко - це, дійсно, та людина, яка була водієм Skoda, вона була допитана. Вона дійсно здійснювала нагляд за певною особою, яка в даному випадку, як кажуть в поліції, не має стосунку до справи. Власниця Skoda так само була допитана. Пошуки підозрюваних активно тривають не тільки в Києві, але і в інших регіонах», - сказала вона.

В свою чергу заступник голови СБУ Михайло Глуговський повідомив на засіданні, що Устименко справді проходив службу у Кримському главку СБУ, а в 2014 році був переведений до Одеського управління СБУ, був співробітником спецпідрозділу «Альфа» і 29 квітня 2014 року звільнився. Він звільнився за станом здоров'я.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Глава СБУ згодом уточнив, що Устименко був звільнений з лав Служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Устименка викликали на допит на 15 травня.

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