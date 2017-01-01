Утікач з РФ Вороненков порахував, скільки йому треба грошей для проживання в Україні

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Денис Вороненков

Денис Вороненков ще не знає, як зароблятиме собі на життя

Колишній депутат російської Держдуми Денис Вороненков, який втік з РФ і отримав українське громадянство, заявив, що на проживання в Україні на місяць йому потрібно щонайменше тисячу доларів. Про це він сказав на телеканалі ZIK у неділю, 26 лютого.

Як зароблятиме таку чималу суму грошей, Вороненков поки що не вирішив: «Дуже багато пропозицій – і в науковій, і у викладацькій сферах».

Він також запевнив, що є хорошим спеціалістом: «Я – один із тих, хто доволі непогано знає російське право, в мене більше ста наукових публікацій, три коментарі конституції, дуже багато навчально-методичних посібників». Однак, аби займатись викладацькою діяльністю в Україні, екс-депутат першочергово має вивчити державну мову.

Також Вороненков зізнався, що своєю батьківщиною зараз вважає Україну, оскільки тут його сім’я. А на запитання ведучого, що відповів би два роки тому, він зізнався: «Я би сказав, що батьківщиною для мене є Росія».

Нагадаємо, Вороненков емігрував до України у 2016-му, того ж року отримав громадянство. Він дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.

У 2014 році Вороненков виступав із підтримкою сепаратистів.

В Росії екс-депутата Держдуми оголосили у розшук.