Ув'язнений, який напав на знамениту суддю Бандуру, озвучив свою версію подій

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У судді було два проникаючих поранення в серце, а загалом на тілі 15 ран – колишній начальник районного карного розшуку

Несподіване продовження отримала історія рівненської судді Алли Бандури, яка на початку березня стала популярною після того, як її фотографії 10-річної давнини з незвичайним макіяжем були опубліковані в соцмережах. Суддя Бандура тоді розповіла, як ще в 2005 році на неї в її ж квартирі в райцентрі Млинів на Рівненщині вночі було скоєно збройний напад. Вижила вона дивом.

Як пише видання «Сегодня» із ними по телефону зв'язався Сергій Васильчак і розповів, що саме він та людина, яка ледь не позбавила життя Аллу Бандуру. Зараз він відбуває покарання в Городоцькому виправцентрі №131. У прес-службі Мін'юсту підтвердили, що такий в'язень дійсно є і що телефонував саме він, бажаючи розповісти свою версію нападу на суддю. «Зараз мені 39 років, за професією коваль. Спочатку мені дали за напад довічне, потім переглянули справу і дали 15 років, – розповів Васильчак. – Ще на початку 2000-х мої батьки отримали нову квартиру, але за деякий час з'ясувалося, що квартира вже не їхня (проте подробиць Васильчак не повідомив. – Авт.). Мама ж оббивала пороги юристів і прокуратури, намагаючись повернути квартиру, але в підсумку справа дійшла до суду, і за рішенням Бандури квартиру так і не повернули батькам. Ще й мамі довелося наслухатися образ від Бандури просто в суді... Васильчак каже, що намагався з'ясувати у Алли Петрівни, навіщо вона так вчинила з його мамою. «Бандура мені відповіла, мовляв, іди, звідки прийшов. Не вийшло і з другої спроби, але я вирішив не залишати все напризволяще». Закінчилося все тим, що Сергій з подільником вирішили з'ясувати стосунки з Бандурою у неї вдома. «Я просто хотів їй висловити все! Маму ніхто не має права ображати, – сказав Васильчак. – У підсумку мій подільник залазив у квартиру через балкон, я заходив через двері. Наді мною взяли гору емоції, ну я її і ножем... Потім ми втекли».

Фото, яке зробило Аллу Бандуру знаменитою

Видання розшукало Сергія Волкова, який в 2005 році був начальником районного кримінального розшуку і вів цю справу. «Я особисто зловив Васильчака і його подільника, коли вони збиралися втекти до Росії, – розповів нам Волков. – Васильчак до цього двічі був судимий, мав додатковий термін за втечу. А його подільник за півроку до цього пограбував цю ж суддю!» За словами Волкова, злочинці вирішили влізти в квартиру до Бандури, коли йшли вночі з кафе і проходили повз її житла. «Прибувши на виклик, застав там кошмар. У судді два проникаючих поранення в серце, а загалом на тілі 15 ран, – згадує Волков. – Через чотири дні я їх спіймав у Львові». Слідчий каже, що всі ці роки Васильчак не заявляв про себе. «Зараз, коли йому залишилося сидіти трохи (після перерахунку за «законом Савченко» йому залишився 1 рік і 9 місяців. – Авт.), коли подільник вже на волі, він, мабуть, і вирішив звернутися в пресу. Хоче дострокового».

Сама ж суддя Алла Бандура передбачає, що у всій цій історії з нападом, можливо, зовсім інше підґрунтя. «Вони могли мститися за замовленням іншої людини. Яка, у свою чергу, хотіла розправитися за те, що я посадила до в'язниці рекетирів. Це поки що лише чутки. Що стосується квартири, то рішення було законним. Цю квартиру тоді передав новим власникам сам батько Васильчака», – розповіла Бандура.