Уже третю добу бойовики не віддають Україні тіла загиблих бійців

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Учасники проекту «Евакуація 200»

Представники ОРДЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України

Третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє штаб АТО.

«У рамках гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200», одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників, розпочалася процедура щодо повернення тіл героїв на підконтрольну Україні територію. Уже з 2 травня українська сторона готова у будь-який час прийняти тіла загиблих захисників для подальшої їх передачі родичам. Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що у випадках загибелі ворога представники Збройних сил України, дотримуючись морально-етичних норм, завжди віддають тіла загиблих без будь-яких зволікань та маніпуляцій на свою користь.

Як повідомляв «Главком», у квітні бойові та небойові втрати українських Збройних сил у зоні проведення антитерористичної операції становили 29 людей.

Поіменний список загиблих у квітні героїв тут.