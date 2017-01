В Адміністрації Президента пояснили, чому Порошенко не відвідав « Український сніданок» Пінчука

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник Глави АПУ зазначив, що нині Україна проводить напруженні переговори в контексті мінського процесу і деокупації Криму

Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв зазначив, що Глава Української держави Петро Порошенко у рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить дуже насичені і продуктивні зустрічі та переговори з лідерами держав та керівниками міжнародних організацій. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Відповідаючи на питання щодо відмови Президента відвідати сніданок, який організував український бізнесмен Віктор Пінчук у Давосі, Заступник Глави АПУ зазначив: «Президент чітко заявив про свою позицію, що він не збирається йти на цей сніданок. На жаль, у зв'язку з цією статтею (нещодавня публікація В.Пінчука у ЗМІ – ред.) форум, який завжди був нейтральним майданчиком для обговорення питань, перестав бути таким».

Костянтин Єлісєєв вкотре наголосив: «Україна ніколи не торгувала і не буде торгувати власними територіями. Ми хотіли би, щоб це питання не було більше предметом жодних дискусій».

Заступник Глави АПУ зазначив, що нині Україна проводить напруженні переговори в контексті мінського процесу і деокупації Криму, в тому числі налагоджуються зв'язки з новою Адміністрацією США. «Такого типу статті та інсинуації, на жаль, не створюють позитивне тло для переговорів, щоб припинити агресію та відновити наш суверенітет і територіальну цілісність», - підкреслив Костянтин Єлісєєв.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко поїде у Давос на Всесвітній економічний форум, але не братиме участі в українському сніданку, організованому Фондом Віктора Пінчука.

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal «Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру» (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яку було оприлюднено 4 січня, зокрема, заявив: «Компроміси на умовах Росії – це неправильна політика».