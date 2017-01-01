В адміністрації Трампа досі немає людини, яка опікувалася б Україною

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Президент США Дональд Трамп

Питання, хто буде займатися українським питанням в адміністрації Дональда Трампа, залишається відкритим

Днями виповнюється 100 днів роботи адміністрації президента США Дональда Трампа. Але за цей час так і не з’явилася людина, яка опікувалася б українським питанням. І досі воно залишається відкритим. Про це розповів аналітик Інституту світової політики, експерт-американіст політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Минулого тижня стало відомо, що буде призначена людина, яка буде опікуватися Україною в плані проведення переговорів з РФ.

«Швидше за все мова йде про відродження в якомусь форматі каналу комунікації Вікторія Нуланд - Владислав Сурков, який існував раніше. Якщо проаналізувати спільну прес-конференцію Тіллерсона і Лаврова, то Лавров наголошував на тому, що варто працювати, коли немає такого каналу комунікацій», - говорить Бєлєсков.

За його словами, є також людина в Раді національної безпеки США - Фіона Хілл. Її першим обов’язком є оцінка нинішньої ситуації і вироблення певних рекомендацій.

«Вона дуже суперечлива людина. Але я не робив би на неї великої ставки і не мав би великих надій, тому що за час її діяльності як державного діяча (2006-2009 рр.) йшли неоднозначні сигнали стосовно України. Хоча, звичайно, вона один із кращих американських експертів по Європі та Росії. Тому питання, хто буде займатися українським питанням в адміністрації Дональда Трампа, залишається відкритим», - підсумував аналітик.

Дивіться запис прес-конференції «100 днів адміністрації Трампа. Чи бачать Україну?»: