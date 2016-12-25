  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В адміністрації Трампа обіцяють показати декларації багатіїв, що працюють в уряді

    • Сьогодні, 08:44
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп найняв на роботу в адміністрацію кілька найбагатших людей США

    Білий дім опублікує інформацію про доходи високопоставлених співробітників, повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що президент Дональд Трамп найняв на роботу в адміністрацію кілька людей, які є «найбагатшими з тих, з якими коли-небудь працювали в уряді».

    Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер назвав кількох працівників, які приєдналися до адміністрації «дуже успішними», і додав, що опубліковані дані показують, що їм довелося "багато від чого відмовитися», щоб перейти на державну службу. У січні президент США Дональд Трамп заявив, що його бізнесом будуть керувати сини — Дональд-молодший і Ерік.

    Трамп зазначив, що міг би одночасно керувати бізнесом і державою, але йому «не подобається, як це виглядає». Він вважає, що його сини будуть керувати бізнесом «дуже професійно».

     

    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ