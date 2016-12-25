В адміністрації Трампа обіцяють показати декларації багатіїв, що працюють в уряді

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Дональд Трамп

Трамп найняв на роботу в адміністрацію кілька найбагатших людей США

Білий дім опублікує інформацію про доходи високопоставлених співробітників, повідомляє Associated Press.

Зазначається, що президент Дональд Трамп найняв на роботу в адміністрацію кілька людей, які є «найбагатшими з тих, з якими коли-небудь працювали в уряді».

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер назвав кількох працівників, які приєдналися до адміністрації «дуже успішними», і додав, що опубліковані дані показують, що їм довелося "багато від чого відмовитися», щоб перейти на державну службу. У січні президент США Дональд Трамп заявив, що його бізнесом будуть керувати сини — Дональд-молодший і Ерік.

Трамп зазначив, що міг би одночасно керувати бізнесом і державою, але йому «не подобається, як це виглядає». Він вважає, що його сини будуть керувати бізнесом «дуже професійно».