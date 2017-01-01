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    В аеропорту «Бориспіль» скасовані два рейси через страйки в Берліні

    • Сьогодні, 11:05
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    Аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo;&nbsp;
    Аеропорт «Бориспіль» 

    Берлінські аеропорти Тегель і Шенефельд оголосили 25-годинний страйк

    Сьогодні у зв’язку зі страйками співробітників наземних служб в берлінських аеропортах Тегель і Шенефельд було скасовано два рейси в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомили УНН в прес-службі летовища.

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    «У зв’язку зі страйками в Берліні було скасовано два рейси. Один рейс, який мав відправитись о 09:25 «PS-423», було скасовано та один рейс на прибуття «PS-424» о 14:20 мав прибути сьогодні в аеропорт «Бориспіль», — повідомили в прес-службі.

    Як повідомлялося, сьогодні, 13 березня, близько двох тисяч співробітників наземних служб в берлінських аеропортах Тегель і Шенефельд, які домагаються підвищення заробітної плати, почали 25-годинний страйк.

    Представники повітряних гаваней повідомили, що скасовані практично всі рейси: 448 - в Тегелі і 194 - в Шенефельді. Співробітники авіакомпанії Lufthansa, в свою чергу, вже сповістили, що вильоти з Мюнхена і Франкфурта-на-Майні в Берлін і в зворотному напрямку виконуватися не будуть.

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