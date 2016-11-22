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    В аеропорту Гамбурга близько 50 осіб надихалися отруйним газом

    • Сьогодні, 15:14
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    За попередніми даними, невідомий газ виділявся з кондиціонера

    Щонайменше 50 осіб постраждали в аеропорту Гамбурга через витік невідомої речовини, передає Bild.

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    Як повідомляється, з усіх терміналів була проведена евакуація, і були скасовані всі рейси.

    За попередніми даними, витік стався в системі кондиціонування.

    Близько 50 постраждалих осіб скаржилися на кашель, утруднення дихання і подразнення очей, їм надана медична допомога.

    Після роботи рятувальних служб аеропорт відновив роботу.

    Нагадаємо, у бельгійському картинг-центрі близько 50 осіб отруїлися вихлопними газами.

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