В аеропорту Гамбурга близько 50 осіб надихалися отруйним газом
- Сьогодні, 15:14
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За попередніми даними, невідомий газ виділявся з кондиціонера
Щонайменше 50 осіб постраждали в аеропорту Гамбурга через витік невідомої речовини, передає Bild.
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Як повідомляється, з усіх терміналів була проведена евакуація, і були скасовані всі рейси.
За попередніми даними, витік стався в системі кондиціонування.
Близько 50 постраждалих осіб скаржилися на кашель, утруднення дихання і подразнення очей, їм надана медична допомога.
Після роботи рятувальних служб аеропорт відновив роботу.
Нагадаємо, у бельгійському картинг-центрі близько 50 осіб отруїлися вихлопними газами.