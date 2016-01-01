В аеропорту Ірландії екстрено сів лайнер через несправні туалети

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Лайнер зі 172 пасажирами прямував з американського міста Ньюарк в Париж

Літак авіакомпанії Open Skies здійснив екстрену посадку в аеропорту Шаннон на заході Ірландії через несправні туалети

Про це повідомляє Irish Mirror.

Лайнер зі 172 пасажирами прямував з американського міста Ньюарк в Париж. В якийсь момент всі санвузли на борту вийшли з ладу. Командир екіпажу ухвалив рішення про позапланову посадку, коли повітряне судно пролітало над Ірландією.

Він повідомив диспетчерів Шаннон, що пасажири відчувають гостру необхідність відвідати вбиральню.

«Це дуже дивна причина для посадки, але це так», - зауважив льотчик.

Після приземлення мандрівникам дозволили скористатися туалетами в аеропорту, а фахівці наземних служб аеропорту допомогли відремонтувати санвузли в літаку. Потім повітряне судно продовжило політ.