В аеропорту «Київ» затримали росіянина, якого розшукували за тероризм

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Аеропорт «Київ»

На 33-річного росіянина відбулось спрацювання бази даних Інтерпол

В столичному аеропорту «Київ» прикордонники затримали чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку. Про це інформує Державна прикордонна служба, повідомляє «Главком».

За даними відомства, чоловіка виявили під час здійснення паспортного контролю - на 33-річного росіянина, який прилетів рейсом з Анкари, відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

Як попередньо встановили прикордонники, іноземець розшукувався за можливу причетність до терористичної діяльності. По даному факту поінформовано чергового Українського бюро Інтерполу.

Нагадаємо, на початку 2017 року прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Росії, який був у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних із участю в терористичному угрупованні.